شويجو: الجيش الأوكرانى تكبد خسائر فادحة على محور «نيكولاييف-كريفوى روج»

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام روسية، قال شويجو، خلال مؤتمر عبر الفيديو، إن القوات الروسية وصلت إلى الحدود الإدارية لمنطقة نيكولاييف فى منطقة ألكسندروفكا باتجاه "خيرسون-نيكولاييف"، وتم تحرير قرية "بلاجوداتنويه"، بينما لا يزال العدو يتكبد خسائر كبيرة فى محاولاته الفاشلة للهجوم، لافتًا إلى أن الهدف الوحيد للهجوم الجنوبى المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية هو خلق وهم فى الغرب بقدرة كييف على مقاومة روسيا.

وأشار شويجو، إلى أنه تم القضاء على 3 آلاف مرتزق أجنبى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن القوات الروسية دمرت 174 مقر قيادة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وأكثر من 600 وحدة سلاح ثقيلة، معظمها صناعة غربية فى أغسطس الماضى وحده.

وأكد وزير الدفاع الروسى على أن القوات المسلحة الروسية تواصل ضرباتها فائقة الدقة على أهداف عسكرية مهمة فى أوكرانيا، فيما اعترضت منظومات الدفاع الجوى الروسية خلال أغسطس 222 صاروخا من راجمات "هيمارس" الأمريكية.

وشدد شويجو على أن محاولات الغرب لعزل روسيا أثبتت عدم جدواها، وهو ما بدا جليًا من نتائج مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولى، الذى أقيم 16 أغسطس الماضى، وحضره أكثر من 700 ممثل عن 70 دولة و6 منظمات دولية، بمن فى ذلك وزراء دفاع وكبار الخبراء العسكريين الروس والأجانب.