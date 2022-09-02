جدة - نرمين السيد - وقع انفجار هائل فى أحد أكبر المساجد فى مدينة هرات غربى أفغانستان، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل إمام المسجد وإصابة العديد من الضحايا الآخرين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.





ووفقا لشبكة "تولو نيوز"، فقد وقع الانفجار فى مسجد "كازارجاه" قبيل صلاة الجمعة، مما أدى إلى مقتل الإمام مجيب الرحمن الأنصارى، حيث أظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى فى أفغانستان، ما بدا أنها جثث ملطخة بالدماء متناثرة فى محيط المسجد. وبحسب الشبكة الأفغانية، كان الأنصارى رجل الدين المؤثر والمؤيد لطالبان، معروفًا بخطبه النارية، واشتهر بدعوته فى يوليو الماضى، خلال تجمع دينى فى كابول، لقطع رؤوس أولئك الذين يرتكبون "أصغر عمل" ضد حكومة طالبان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينهم خطيب طالبان.. قتلى وجرحى فى انفجار بمسجد شمال أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.