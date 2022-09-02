الكرملين: بوتين لا يخطط لفتح حساب على «تيك توك»..ليس لديه وقت

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يخطط لفتح حساب فى موقع "تيك توك" على غرار زعيم حزب "إيطاليا.. إلى الأمام"، سيلفيو برلوسكونى، الذى افتتح حسابًا على هذه الشبكة، مؤخرًا، بمقطع فيديو موجه للشباب.





وردًا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان بوتين يعتزم إعادة النظر فى وجهة نظره بشأن هذه المسألة والتفكير أيضا فى فتح حساب شخصى عبر "التيك توك"، قال بيسكوف: "لا.. لا يخطط لذلك".

وفى شياق متصل، قال متحدث الرئاسة الروسية، إن الكرملين على علم بوجود كتاب "طريق بوتين" لرفائيل حسينوف، لكن من غير المرجح أن يقرأه الرئيس الروسى، بسبب كثافة جدول أعماله.

وتابع بيسكوف: "هذا ليس أول كتاب يتحدث عن بوتين.. بوتين نفسه تحدث مرارًا عن موقفه من الكتب التى تتحدث عنه، وهو كان قد صرح بوجه الخصوص، بأنه لم يقرأ أيًا منها. نحن على علم فعلاً بهذا الكتاب".

ولدى سؤاله عما إذا كان بوتين سيشاهد كتاب حسينوف، أجاب متحدث الكرملين بأن "الأمر مستبعد، أخذًا فى الاعتبار جدول أعمال" رئيس الدولة.