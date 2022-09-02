مصرع 19 وإصابة أكثر من 1200 جراء فيضانات جديدة فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان، إن إقليم السند الجنوبى فى البلاد كان الأكثر تضررًا، حيث لقى 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 9 آخرون، تليه مقاطعتان فى خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، ثم مقاطعتان فى بلوشستان الجنوبية الغربية اللتان أبلغتا عن 4 ثم 3 وفيات على التوالى، إضافة إلى تدمير 66190 منزلاً.
وبحسب الهيئة، ارتفع إجمالى عدد الضحايا فى باكستان جراء الأمطار الموسمية منذ منتصف يونيو الماضى وحتى الآن، إلى 1186 قتيلاً و4896 مصابًا، بالإضافة إلى تدمير 1.172.549 منزلاً، فى حين نفق نحو 733.488 رأسًا من الماشية بسبب الأمطار فى جميع أنحاء البلاد.
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