الصين: نرفض استغلال واشنطن لإجراءات الرقابة على الصادرات التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - جددت الصين، اليوم الجمعة، التأكيد على رفضها الشديد استغلال الولايات المتحدة لإجراءات الرقابة على الصادرات، واستخدامها كأداة لتقييد تصدير المنتجات المتعلقة بأشباه الموصلات إلى الصين، وذلك على خلفية قرار الإدارة الأمريكية بفرض قيود شديدة على صادرات شركة "نيفيديا" الأمريكية من رقائق "ايه 100" و"اتش 100" إلى الصين.





وحسبما نقلت وكالة "شينخوا"، قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، شو جيويه تينج، خلال مؤتمر صحفى، أمس الخميس: "إن مثل هذه الخطوة تتنافى مع مبدأ المنافسة العادلة وتنتهك القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية". وأوضحت تينج، أن ذلك سيضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، وكذلك مصالح الشركات الأمريكية، وسيعيق التبادلات التكنولوجية الدولية والتعاون الاقتصادى والتجارى وسيكون لهذه الخطوة تأثير كبير على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية وكذلك التعافى الاقتصادى العالمى. وأضافت متحدثة وزارة التجارة الصينية أنه يتعين على الجانب الأمريكى التوقف عن ممارساته الخاطئة على الفور، وتوفير أرضية متكافئة للشركات الصينية والشركات الأجنبية الأخرى، والقيام بالمزيد من الخطوات التى تفضى إلى الاستقرار الاقتصادى العالمى.

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