جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجى"، كاثرين ماكجريجور، أنه لن يكون هناك نقص فى الغاز فى فرنسا هذا الشتاء، لافتة إلى أن استهلاك الوقود الأزرق قد انخفض فى البلاد بنسبة 4% : 5%.





وفى تصريحات لإذاعة "RTL"، اليوم الجمعة، قالت ماكجريجور: "نحن هادئون تمامًا بشأن وضع الغاز فى فرنسا. ومع ذلك، نلاحظ أن نظام الطاقة فى أوروبا، بما فى ذلك فى فرنسا، يتعرض لضغوط، لكنى أؤكد أننا لن نواجه نقصًا فى الغاز هذا الشتاء، ولكن فقط إذا لم نكن بحاجة إلى المزيد من الغاز". وأضافت رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجى"، أن منشآت تخزين الغاز الفرنسية اليوم ممتلئة بنسبة 93%. وكانت شركة الغاز الروسية "غازبروم إكسبورت" قد قطعت إمدادات الغاز عن شركة الطاقة الفرنسية "إنجى" فى 31 أغسطس المنقضى، بعد تخلفها عن سداد مدفوعات مترتبة عليها عن شهر يوليو 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إنجى» الفرنسية: فرنسا لن تواجه نقصا فى الغاز خلال الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.