العالم اليوم - "إلكترولوكس" تتخارج نهائيا من روسيا ردا على الحرب الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 01:18 مساءً - قررت شركة "إلكترولوكس" السويدية، الخروج من روسيا، وبيع أعمالها في البلاد للإدارة المحلية، بحسب بيان يوم الجمعة.

وقالت "إلكترولوكس"، إنها لم تعد تنتج في روسيا، وإنها لن تورد أي أجهزة من شركتها في روسيا بعد استبعادها من المجموعة.

وكانت الشركة السويدية، أوقفت أعمالها بشكل مؤقت في روسيا عقب "العمليات العسكرية" التي تشنها موسكو في أوكرانيا.

وقالت "إلكترولوكس" أنها ستحقق خسائر رأسمالية بنحو 350 مليون كرونة سويدية (32.55 مليون دولار) نتيجة عملية البيع.

وشكلت مبيعات "إلكترولوكس" في روسيا 1.6 بالمئة من مبيعات المجموعة في عام 2021.

وكانت عدة شركات غربية اتخذت خطوات مماثلة ببيع أعمالها في روسيا أو تجميدها، ردا على الحرب الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي.