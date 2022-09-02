العالم اليوم - قتلى وجرحى بانفجار خارج مسجد في أفغانستان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 01:18 مساءً - أعلنت الشرطة الأفغانية، الجمعة، أن انفجارا وقع خارج مسجد في مدينة هرات أدى إلى مقتل رجل دين معروف مؤيد لطالبان.

وذكر محمود رسولي، المتحدث باسم شرطة هرات، أن "مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد".

ولم يحدد رسولي عدد الضحايا.

كما قال عبد نافع تاكور، المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان، إن انفجارا وقع في مسجد بمدينة هيرات شمالي أفغانستان وإنه أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتقول طالبان إنها عززت الأمن في البلاد منذ توليها السلطة قبل نحو عام، لكن وقعت عدة انفجارات في الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد مزدحمة أثناء الصلاة.