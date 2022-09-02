جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجل أكبر حالات إصابة بكورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و497 ألفا و472 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 94.6 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.4 مليون.

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ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و47 ألف وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ683 ألفا و965 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 527 ألفا و932 وفاة.