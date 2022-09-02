مجددا.. تمديد حظر الطيران فى جنوب ووسط روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما جاء فى بيان نشرته الوكالة عبر موقعها الرسمى، فقد "تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا فى جنوب ووسط روسيا حتى 10سبتمبر 2022"، لافتًا إلى أن سائر المطارات الروسية الأخرى لا تزال تعمل بنظام عادى.

وبحسب وكالة "نوفوستى"، يعنى القرار أنه ليس من الممكن التوجه جوًا إلى مدن أنابا، وبيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وجيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفروبول، ويليستا.

ودخل نظام حظر الطيران إلى حيز التنفيذ فى عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا فى 24 فبراير الماضى، أى بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.