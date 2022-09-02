العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه لـ 3 انخفاض أسبوعي على التوالي

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتجه لـ 3 انخفاض أسبوعي على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 11:17 صباحاً - عوضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة قدرا من خسائر تكبدتها خلال أسبوع مضطرب تزايدت فيه المخاوف حيال أزمة الطاقة وبيانات التضخم القوي وتوقعات رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة منهيا سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو أربعة بالمئة، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وصعد سهم بنك كريدي سويس 3.2 بالمئة بعد أن قال مصدر لرويترز إن ثاني أكبر بنك في سويسرا يدرس تسريح حوالي خمسة آلاف من موظفيه في إطار مسعى لخفض التكاليف.

وقادت أسهم قطاعي السيارات والتكنولوجيا المكاسب إذ ارتفعت 1.5 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

وهبط سهم مجموعة إكوينور النرويجية للطاقة واحدا بالمئة بعد أن قالت إنها أكملت تخارجها من روسيا.

وصعد سهم رايان إير للطيران منخفض التكلفة نحو اثنين بالمئة بعد بلوغ عدد ركابها رقما قياسيا في أغسطس للشهر الرابع على التوالي وترسيخ مكانتها كأكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب.