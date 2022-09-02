بوتين يزور مدارس شرق أوكرانيا ويواجه صدمة!

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الخميس، ضرورة تدريس التاريخ وفق الرواية الرسمية، معربًا عن صدمته من أن الكثير من الأطفال فى شرق أوكرانيا لا يعرفون أنها وروسيا كانتا فى وقت من الأوقات دولة واحدة.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، كان الرئيس بوتين التقى تلاميذ مدارس من جميع أنحاء روسيا فى فصل دراسى فى كالينينجراد، لحضور درس "حديث هام" الذى يبدأ به العام الدراسى فى عموم البلاد، حيث أكد مجددًا أنه كان مضطرًا لإرسال قوات للدفاع عن الأوكرانيين الناطقين بالروسية فى شرق أوكرانيا.

وبحسب الوكالة، قال بوتين إنه صدم عندما اكتشف أن الأطفال فى شرق أوكرانيا لا يعرفون أن بلادهم كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتى مع روسيا، مشددًا على ضرورة تصحيح هذه الرواية، ووصف موجة الاحتجاج التى أرغمت الرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفيتش على التنحى عن منصبه فى 2014 بـ"انقلاب".

وقال بوتين خلال الجلسة التى بثها التلفزيون: "يعتقد الجميع أن هناك عدوانا من نوع ما من الجانب الروسى"، مضيفًا: "لكن لا أحد يفهم، ولا أحد يعرف أنه بعد الانقلاب فى 2014، لم يرغب سكان دونيتسك، وجزء كبير من لوجانسك، وشبه جزيرة القرم فى الاعتراف بالانقلاب، اشتعلت حرب ضدهم واستمرت 8 سنوات".

وشدد بوتين على أنه من المهم أن تدرس المدارس فى روسيا والأجزاء الخاضعة لسيطرتها فى أوكرانيا المناهج التى تقرها موسكو، والتى تنكر إلى حد بعيد سيادة أوكرانيا، وتاريخها دولة مستقلة منذ 1991.