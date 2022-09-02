السفارة الروسية بواشنطن: أمريكا تشن حملة لتشويه سمعة الصحفيين الروس

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الروسية لدى واشنطن، إن الولايات المتحدة تحاول تشويه صورة الصحفيين الروس الذين يغطون الأحداث الدولية بنزاهة، وذلك تعقيبًا على ما نشرته الخارجية الأمريكية ضد صحفية روسية.





وكانت وزارة الخارجية الأمريكية نشرت فى 31 أغسطس الماضى، مقالاً عبر موقعها الرسمىحول الصحفية الروسية مارجاريتا سيمونيان، رئيسة قناة "روسيا اليوم"، حيث وصفها كاتبو المقال بأنها "أحد أهم أوجه الدعاية والأخبار المزورة". وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قالت السفارة الروسية لدى واشنطن، إن "المعلومات التى نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية حول سيمونيان، وهى رئيسة أحد أشهر وسائل الإعلام الروسية فى العالم "قناة ار تى" تشكل مثالا جديدا للمحاولات المسعورة لتشويه سمعة صحفيينا بسبب تغطيتهم الحقيقية للأحداث الدولية". وأضافت سفارة موسكو، أن ما تقوم به وزارة الخارجية الأمريكية هو إظهار للغيرة التى من الصعب إخفاؤءها بسبب تعاطف المجتمع الأجنبى وثقته بعمل الصحافة الروسية، داعية مؤلفى مثل هذه التقارير لاكتساب الشجاعة واتباع المبادئ المعلنة فى الغرب "حول تعددية الآراء وأهمية التعبير عنها" وكذلك "التوقف عن تنظيم حملات دعاية بنتائج فارغة مسبقًا".

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