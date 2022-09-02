بولندا تستقبل 5.98 مليون لاجئ فر من أوكرانيا 

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة - وفقا لما نقله "راديو بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس الخميس، حوالى 24 ألفا و300 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 25 ألفا و800 شخص للعودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 18ر4 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضى.

وكانت بولندا قد مررت فى شهر مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.