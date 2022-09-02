وصول أول شحنة ديزل كويتية منخفض الكبريت إلى ميناء نابولى بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شركة البترول الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية فى بيان لها اليوم الجمعة، أن فرعها الإيطالى (كويت بتروليوم إيطاليا) تسلم اليوم شحنة من الديزل الكويتى بمعدل (كبريت شديد الانخفاض).

وذكر البيان أن هذه الشحنة من الديزل منخفض الكبريت (S 10ppm) المطابقة لمواصفات (يورو6) الأوروبى من إنتاج مصفاة (ميناء عبد الله) فى الكويت.

وأوضح أن اتفاقية تصدير الديزل التى يسرتها إدارة التسويق الدولية لمؤسسة البترول الكويتية "تظهر التركيز الاستراتيجى لمؤسسة البترول الكويتية على إنتاج وتسويق منتجات الوقود الأنظف بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والمعايير البيئية التى تتطلبها الأسواق العالمية".

وفى هذا السياق قال الرئيس التنفيذى لشركة البترول الكويتية العالمية بالوكالة وليد آل بن على إن "بصمة البترول الكويتية فى الأسواق الأوروبية قوية منذ 40 عاما لأننا قدمنا دوما لعملائنا الطاقة التى تلبى احتياجاتهم لمجموعة متنوعة من المنتجات الأنظف".

وأضاف "نتطلع إلى مزيد من التكامل مع شركتنا الأم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتنا الشقيقة فى الكويت حتى نتمكن من دمج سلسلة التوريد لدينا".

يذكر أن شركة البترول الكويتية العالمية هى شركة دولية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية تأسست عام 1983 وتشغل أكثر من 4700 محطة خدمة فى جميع أنحاء أوروبا وتزود أكثر من 70 شركة طيران بوقود الطائرات فى مراكز المطارات الرئيسية.

كما تدير الشركة اثنين من أحدث مصانع مزج زيوت التشحيم فى بلجيكا وإيطاليا تحت العلامة التجارية وتمتلك أسهما فى ثلاث مصافى مشتركة فى إيطاليا وفيتنام وسلطنة عمان.