مجلس الأمن يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال العنف التى اجتاحت العراق يومى 29 و30 أغسطس الماضى، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى، وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام".
ودعا البيان إلى الهدوء وضبط النفس ورحب بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف، مطالبا الجميع بحل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون والحق فى التجمع السلمى، وتجنب العنف.
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