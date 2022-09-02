اليابان: تحذيرات من موجات عاتية‎‎ لإعصار هينامنور

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة - فى بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية - أنه من المتوقع اقتراب الإعصار من جزر "ساكيشيما" قبالة جزيرة أوكيناوا الرئيسية مساء غد السبت، ومن المتوقع أن ينتقل شمالا إلى بحر الصين الشرقى من الأحد حتى الاثنين، ويقترب من كيوشو فى جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن الإعصار، الـ(11) فى الموسم، قد يسبب رياحا تصل سرعتها إلى 234 كيلومترا فى الساعة حول جزر ساكيشيما و 108 كيلومترات فى الساعة بالقرب من أوكيناوا خلال يوم غد السبت. ومن المتوقع أن تسوء الأحوال بعد غد الأحد، حيث ستضرب رياح تصل سرعتها إلى 252 كيلومترا فى الساعة جزر ساكيشيما وتصل سرعتها إلى 126 كيلومترا فى الساعة إلى اليابسة الرئيسية بالمحافظة.

ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة من شرق اليابان إلى غربها بسبب ثبات الجبهة، مع تحذيرات الوكالة من انهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع فى الأنهار، فضلا عن مخاوف بشأن صواعق محتملة والرياح القوية وأعاصير.

وبحسب توقعات الـ24 ساعة القادمة حتى صباح يوم غد السبت، توقعت الأرصاد اليابانية هطول 120 ملم من الأمطار فى منطقة توكاى و80 ملم فى منطقة كينكى وجزر ساكيشيما.