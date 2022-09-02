العالم اليوم - "إكسون" و"شل" تنهيان شراكة استمرت 25 عاما بمشروع نفطي أميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - بعد شراكة استمرت 25 عاما، أعلنت شركتا "إكسون موبيل" و"شل" بيع مشروعهما النفطي المشترك في كاليفورنيا "آيرا"، لشركة إدارة الأصول الألمانية "IKAV" مقابل 4 مليارات دولار.

ومن المتوقع تنفيذ الصفقة في الربع الأخير من العام الجاري، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، بحسب البيان.

ويأتي تخارج "شل" و"إكسون موبيل" من مشروع "آيرا" في وقت تنتعش فيه صفقات البيع في قطاع الطاقة بعد الارتفاعات القوية في أسعار النفط والغاز.

وتعتبر شركة "أي كيه إيه في" الألمانية، التي تدير أصولا بنحو 2.5 مليار دولار، من أبرز الشركات التي تدير استثمارات في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، حيث أنها تمتلك وتدير عمليات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والنفط والغاز، كما تدير شركة غاز طبيعي في كولورادو حصلت عليها قبل عامين من شركة "بي بي".

يذكر أن مشروع "آيرا" تأسس في عام 1997 ولديه عمليات في ثمانية حقول برية في وسط كاليفورنيا، وفي عام 2021، أنتج المشروع حوالي 95 ألف برميل من النفط والغاز يوميا.

ويأتي تخارج "إكسون موبيل" من حصتها في المشروع، والتي كانت تبلغ 48 بالمئة، من أجل التركيز على مشروعات الغاز الطبيعي المسال في غيانا والبرازيل.