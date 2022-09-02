العالم اليوم - انتخابات الرئاسة الأميركية.. كوشنر يفصح عن نوايا ترامب

انتم الان تتابعون خبر انتخابات الرئاسة الأميركية.. كوشنر يفصح عن نوايا ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومساعده السابق، الجمعة، إن ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2024.

وأضاف كوشنر في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد".

ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، رد كوشنر قائلا: "لا يمكن لأحد التحدث باسمه".

وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، قال: "مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة".

وجاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب كان أقرب مستشاري ترامب، وبعد نهاية الفترة الرئاسية لترامب انتقل مع زوجته إيفانكا ترامب للعيش في فلوريدا.