نائبة الرئيس الأرجنتين تنجو من محاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - يسلط الهجوم الضوء على التوتر السياسى المتصاعد فى الأرجنتين وحول المنطقة مما جعل السياسيين فى حالة توتر من كولومبيا إلى البرازيل.

ووفثأ لـ "رويترز"، قال الرئيس البرتو فرنانديز فى خطاب متلفز "صوب رجل سلاحا ناريا على رأسها وضغط على الزناد. كريستينا ما زالت على قيد الحياة لأنه لسبب ما لم يتم التأكد من أن البندقية لا تطلق النار".

وقال الرئيس إن البندقية كانت محملة بخمس رصاصات، مضيفًا: "هذا هو أخطر حدث نمر به منذ عودة الأرجنتين إلى الديمقراطية".

وتجرى محاكمة فرنانديز دى كيرشنر بتهم فساد وتجمع مئات من أنصارها خارج منزلها فى بوينس آيرس عندما وقع الهجوم.

وأظهرت لقطات مصورة رجلا يحمل مسدسا على بعد بوصات من رأسها وهى تحيى أنصارها.

وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على المهاجم، الذى حددته السلطات على أنه رجل يبلغ من العمر 35 عاما من أصل برازيلى، وصادرت السلاح.

فرنانديز دى كيرشنر، الذى شغلت منصب الرئيس لفترتين بين عامى 2007 و 2015، شخصية مثيرة للانقسام فى الأرجنتين.

وقد تواجه دى كيرشنر عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا وربما تنحية من المناصب العامة بسبب العقود العامة الممنوحة فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين.