كوريا الجنوبية تسجل 89 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم 89,586 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 23,417,425 .





وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد أبلغت أيضا عن 64 حالة وفاة جديدة بالفيروس، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 26,940.

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