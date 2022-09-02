لحظة إطلاق النار على نائبة الرئيس الأرجنتينى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأظهر مقطع فيديو كيف اقترب رجل من نائبة الرئيس وصب مسده نحو وجهها وأطلق النار لكن المسدس لم يعمل. وقالت وسائل إعلام محلية إن المسدس كان محشوا بالرصاص لكنه لم يعمل. وبثت قنوات تلفزيونية عدة صورة لهذا الشخص خلال تصويبه سلاحا باتجاه رأس كيرشنر أثناء خروجها من سيارة كانت تقلها إلى منزلها. وقال وزير الأمن انيبال فيرنانديز: "الآن يجب تحليل الوضع من جانب طاقم الشرطة العلمية لتحليل بصمات أصابع هذا الشخص وقدرته والاستعداد الذى كان لديه". والرجل الذى لم يطلق النار، اقترب من كيرشنر وسط حشد كان ينتظر لإلقاء التحية عليها ولطلب توقيعها على كتاب يروى سيرتها الذاتية. وتجمع مئات النشطاء منذ الأسبوع الماضى خارج منزل كريستينا كيرشنر (69 عاما).

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