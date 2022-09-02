زيلينسكى: إلغاء عمل وفد أوكرانيا فى مجموعة الاتصال

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوثيقة نشرت على الموقع الإلكترونى للرئاسة الأوكرانية: "يلغى الاعتراف بالمرسوم الصادر عن رئيس أوكرانيا بتاريخ 5 مايو 2020 برقم 167/2020، بشأن وفد أوكرانيا فى مجموعة الاتصال الثلاثية، ويعتبر غير صالح من تاريخ اليوم".
ويلغى مرسوم اليوم ستة مراسيم رئاسية من 2020-2021 بشأن عمل الوفد الأوكرانى فى مجموعة الاتصال وتكوين هذا الوفد.
وبفضل عمل مجموعة الاتصال المكونة من ممثلين عن روسيا ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وأوكرانيا، أجريت مفاوضات على مستويات مختلفة فيما يسمى بصيغة نورماندى (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا).
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