العالم اليوم - أوباميانغ وبيليرين وزكريا.. صفقات اللحظات الأخيرة في أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 05:17 صباحاً - زاد نشاط الأندية الأوروبية خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، الذي أغلق أبوابه منتصف ليل الخميس.
• كانت أبرز صفقات اللحظات الأخيرة، انضمام المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من برشلونة إلى تشلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لعامين.
• كما نجح "البلوز" أيضا في استقطاب لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا، على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.
• أعلن برشلونة عودة مدافعه الأسبق هيكتور بيليرين، لاعب أرسنال الإنجليزي الذي قضى فترة إعارة مع ريال بتيس الإسباني.
• تخلى الفريق الكتالوني عن خدمات مهاجمه الدنماركي مارتن بريثويت، الذي انتقل إلى المنافس المحلي إسبانيول، كما أعار مدافعه الأميركي سيرجينو ديست إلى ميلان الإيطالي.
• انضم لاعب الوسط البرتغالي أندري غوميز من إيفرتون الإنجليزي إلى ليل الفرنسي على سبيل الإعارة.
• أعلن ليفربول الإنجليزي استعارة لاعب وسط يوفنتوس أرثر ميلو لموسم واحد، في صفقة بدت مفاجئة لعشاق "الريدز".
• انتقل لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بعقد يمتد لـ5 سنوات.
• في المقابل، أعار باريس سان جرمان لاعب وسطه الألماني جوليان دراكسلر إلى بنفيكا البرتغالي لمدة موسم، كما تخلى عن خدمات إدريسا غايي لمصلحة إيفرتون.
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