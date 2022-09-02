بايدن: يجب علينا أن ندافع عن الديمقراطية فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى خطاب سيلقيه فى فيلادلفيا لاحقا الخميس ونشرت مقتطفات منه إن "قوى "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا" مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء، إلى أمريكا حيث لا يوجد حق فى الاختيار ولا حق فى الخصوصية ولا حق فى منع الحمل ولا حق فى الزواج ممن تحب".

وأضاف: "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأمريكية مضمونة. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا".