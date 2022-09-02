بايدن: ترامب والجمهوريون يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدين، أن دونالد ترامب والجمهوريون يمثلون تطرفا يهدد أسس الولايات المتحدة الأمريكية وأن الكثير مما يحدث فى البلاد ليس بالأمر الطبيعي.





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