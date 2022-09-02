العالم اليوم - بعد الضربة الإسرائيلية.. مطار حلب يعود للعمل الجمعة

انتم الان تتابعون خبر بعد الضربة الإسرائيلية.. مطار حلب يعود للعمل الجمعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 02:20 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية أن مطار حلب الدولي شمالي البلاد سيعود للعمل الجمعة، بعد توقفه إثر تعرضه لضربة إسرائيلية ليل الأربعاء.

وأوضحت وزارة النقل السورية أن "كوادرها الفنية تواصل إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي، لإعادته للخدمة بشكل كامل بدءا من الجمعة".

وقالت الوزارة في بيان: "بالنسبة لمطار دمشق الدولي فالتوقف لبعض التجهيزات التي تضررت من جراء الاعتداء الإسرائيلي لا يؤثر على عمل المطار، وهو مستمر بتقديم وتخديم حركة الملاحة الجوية بشكلٍ طبيعي".

لماذا توقف المطار؟

• كانت ضربات إسرائيلية عدة استهدفت مطار حلب ومواقع في ريف دمشق، وفقما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، متحدثة عن أضرار مادية.

• قالت "سانا": "وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا بريف دمشق وأسقطت عددا من الصواريخ".

• الوكالة أضافت: "كما استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".

رد الفعل السوري

والخميس قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن إسرائيل "تلعب بالنار"، و"تعرض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير".

وأشار المقداد إلى أن "سوريا لن تسكت في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا".

وشنت إسرائيل عدة ضربات في سوريا في السنوات القليلة الماضية، استهدفت بشكل أساسي قوافل أسلحة مزعومة أو مخازن مملوكة لمقاتلين متحالفين من إيران.

واتهمت سوريا في يونيو إسرائيل بشن هجمات جوية على مطار دمشق الدولي، أخرجته عن الخدمة لعدة أسابيع.