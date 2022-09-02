البيت الأبيض: لن نرسل قوات إلى محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومى الأمريكي، جون كيربى "الرئيس الأميركى جو بايدن كان واضحًا فى أنه لن يرسل القوات الأمريكية إلى أوكرانيا، لذلك لا أرى أى دور للولايات المتحدة فى إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا النووية".
كما أضاف "أننا نتطلع فقط فى أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول هذه المحطة".
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