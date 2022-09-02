العالم اليوم - طائرة "الجزيرة" تهبط اضطراريا في مطار الكويت بسلام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 01:19 صباحاً - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت هبوط طائرة "الجزيرة" المتجهة إلى مدينة حيدر آباد الهندية مساء الخميس، اضطراريا في مطار الكويت الدولي بسلام.

وقالت الإدارة في بيان صحفي، إن رحلة شركة طيران الجزيرة المتجهة إلى حيدر آباد هبطت في مطار الكويت الدولي مساء من دون إصابات بين الركاب، لكنها لم توضح أسباب الهبوط.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ذكرت الإدارة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.