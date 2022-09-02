وزير الثقافة الإيطالى: ندعم أوكرانيا لترشيح أوديسا لقائمة اليونسكو للتراث

جدة - نرمين السيد - وقال فرانشيسكينى فى تصريح له، اليوم الخميس، تزامنا مع افتتاح مهرجان المدينة السينمائى المتضامن فى دورة هذا العام مع الشعب الأوكرانى، أوردته وكالة "آكى" الإيطالية للأنباء، إن مشروع الترشح الذى سعت إليه أوكرانيا بقوة حصل على دعم الحكومة الإيطالية، بالتعاون الوثيق بين وزارة الخارجية ووزارة الثقافة التى أتاحت الموارد المالية والبشرية لصياغة الوثائق، وشهدت طاولة التنسيق لمتابعة الأنشطة مشاركة خبراء إيطاليين من مكتب اليونسكو للأمانة العامة لوزارة الثقافة الذين تعاونوا، بدعم من خبراء خارجيين، مع الفريق الأوكرانى فى جميع الأنشطة ذات الصلة.
وأشارت وزارة الثقافة الإيطالية، فى مذكرة بهذا الصدد، إلى أن العمل على صياغة ترشيح مدينة وميناء أوديسا لإدراجهما فى قائمة التراث العالمى قد اكتمل وتم إعداده وفقا لما يسمى الإجراء الطارئ.
وأضافت: ستسلم أوكرانيا لليونسكو الوثائق لتقييمها من قبل الهيئات الاستشارية ومن ثم دعوة لجنة التراث العالمى الخامسة والأربعين لإبداء الرأى على إدراج الموقع فى القائمة المرموقة.
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