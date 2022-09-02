العالم اليوم - بايدن: أنصار ترامب يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 12:21 صباحاً - اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن أنصار سلفه دونالد ترامب، بالسعي لإعادة الولايات المتحدة "إلى الوراء"، محذرا من أن الديمقراطية في البلاد "ليست مضمونة".

وفي خطاب سيلقيه في فيلادلفيا لاحقا، الخميس، ونُشرت مقتطفات منه، يقول بايدن إن "قوى (فلنجعل أميركا عظيمة مجددا) مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء. إلى أميركا حيث لا يوجد حق في الاختيار ولا حق في الخصوصية ولا حق في منع الحمل ولا حق في الزواج ممن تحب".

ويضيف: "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأميركية مضمونة. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا".