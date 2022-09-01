توقف حركة الشحن في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة أوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 11:23 مساءً - جنحت سفينة شحن تحمل ثلاثة آلاف طن من الذرة من أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير توسطت فيه الأمم المتحدة، فى مضيق البوسفور التركي يوم الخميس، مما أوقف الشحن عبر إسطنبول، وفقًا لمكتب الحاكم وشركة الشحن.



ووفقًا لوكالة “رويترز”، قال مكتب حاكم اسطنبول إن السفينة "ليدي زيهما" التي يبلغ ارتفاعها 173 مترا تم وضعها على الأرض بسلام بعد تعطل الدفة حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وأضافت أنه لم يصب أحد وأن خفر السواحل كانوا يحضرون.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مركز التنسيق المشترك - الذي تديره الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بعد التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب - إنه تم السماح لليدي زيهما بمغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني إلى رافينا بإيطاليا، مع 3000 طن من الذرة.