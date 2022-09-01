سلوفينيا وفرنسا تعدان مبادرة لتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 10:26 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء السلوفينية، نقلا عن رئيس الوزراء روبرت غولوب، الذي يقوم بزيارة رسمية لباريس أن سلطات البلدين تعدان مبادرة لتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة.

ووفقا للوكالة، فقد بحث السياسي السلوفيني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المفاوضات الثنائية قضية ارتفاع أسعار الطاقة.

ونتيجة للاجتماع، تقرر أن يتبادل البلدان الأسبوع المقبل مقترحات مكتوبة بشأن استقرار الأسعار في سوق الطاقة الأوروبية حتى يتمكن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي من بحثها في الاجتماع المقبل في بروكسل.

وقال غولوب: "نعتزم جميعا التدخل في الوضع في سوق الطاقة في أوروبا قبل بداية الشتاء من أجل تحقيق الاستقرار في الأسعار".