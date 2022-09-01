روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 10:26 مساءً - طلب نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر، لمناقشة قصف محطة زابوروجيه، والاستماع لنتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية.

وقال بوليانسكي عبر حسابه في "تيليغرام": "في ضوء القصف الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيه النووية، والاستفزاز المتهور اليوم من قبل نظام كييف، بهدف تعطيل زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر".

وأكد بوليانسكي: "أن روسيا تنتظر خطابي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن في 6 سبتمبر حول الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

وأضاف: "نقترح أيضا الاستماع إلى رافائيل غروسي ونتائج زيارة فريقه لمحطة زابوروجيه، ونتوقع أيضا مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".