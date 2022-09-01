الولايات المتحدة تعطل مشاركة الوفد الروسي في قمة وزراء الداخلية في الأمم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 10:26 مساءً - قال الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة عطلت مشاركة وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف في قمة وزراء الداخلية في الأمم المتحدة.

وقال نيبينزيا في هذا الصدد: "بسبب تصرفات الجانب الأمريكي، تعطلت مشاركة الوفد الروسي من وزارة الشؤون الداخلية برئاسة وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف.

أعضاء الوفد الروسي ببساطة لم يحصلوا على تأشيرات للدخول، وهذا يمثل انتهاكا صارخا آخر من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة".

وأضاف: "في هذا الصدد، نود أن نؤكد مرة أخرى أن منح التأشيرات لممثلي الدول ليس امتيازا، ولكنه التزام أمريكي استنادا للقانون الدولي.