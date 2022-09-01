محطة زابوروجيه النووية تنتقل إلى العمل في حالة الطوارئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 10:26 مساءً - أكد ألكسندر فولغا رئيس الإدارة العسكرية المدنية في مدينة إنيرغودار بمقاطعة زابوروجيه أن قوات كييف تواصل قصف المدينة وهناك ضربات على محطة طاقة حرارية قريبة من المحطة النووية.

وقال فولغا: "الضربات على المدينة مستمرة، يقصفون بشكل رئيسي المرافق العامة الواقعة على أراضي المدينة. وأصابت قذائف محطة الطاقة الحرارية، التي تقع على مقربة كبيرة من محطة زابوروجيه النووية وهي جزء منها".

وأضاف: "محطة الطاقة النووية تحولت إلى حالة الطوارئ الصغير نتيجة لانخفاض إنتاج الطاقة، المفاعل الخامس خرج الآن من إمدادات الطاقة، وإعادة الهيكلة جارية، والمفاعل السادس يعمل بشكل طبيعي".