بوتين وتوكاييف يتفقان على تطوير العلاقات الروسية الكازاخستانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 10:26 مساءً - ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الخطاب الذي وجهه الأخير للشعب وتمنى له التوفيق في تنفيذ المهام المعلنة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الصحفي التابع للكرملين الخميس بعد المحادثة "تم التطرق إلى القضايا المتعلقة بخطاب اليوم الذي ألقاه الرئيس توكاييف للشعب الكازاخستاني، وأعرب فلاديمير بوتين لتوكاييف عن تمنياته بالنجاح في تنفيذ المهام الطموحة المعلنة في هذه الرسالة".

وأضاف البيان أن الرئيسين أعربا عن "نية متبادلة لمواصلة تطوير وتعميق العلاقات الروسية الكازاخستانية، بما في ذلك مراعاة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الثنائية الأخيرة في سوتشي".

وكان توكاييف قد أعلن في خطاب سابق موجه للشعب الكازاخستاني، عن إجراء إصلاحات سياسية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هذا الخريف وانتخابات برلمانية مبكرة في النصف الأول من عام 2023.

من جهته السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية ديمتري بيسكوف، أجاب عن سؤال كيف يرى الكرملين مستقبل العلاقات مع كازاخستان على خلفية خطاب توكاييف؟ فأجاب بإن "موسكو تود أن ترى كازاخستان دولة مزدهرة، ولديها درجة عالية من الثقة بالنفس، وثابتة ومستقرة".