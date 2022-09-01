التشيك: وزير الدفاع الأمريكى يزور براغ الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة حسبما نقل راديو براغ الدولى، اليوم الخميس، أن أوستن سيعقد مباحثات مع نظيرته التشيكية يانا تشيرنوخوفا، ورئيس وزراء البلاد بيتر فيالا، يوم الجمعة الموافق 9 من شهر سبتمبر الجارى، حيث تركز على المساعدات المقدمة لأوكرانيا والوضع الأمنى الحالى.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتى بعد زيارة تشيرنوخوفا للولايات المتحدة، فى وقت سابق العام الجارى، حيث ناقشت خلالها- ضمن أمور أخرى- تحديث الجيش التشيكى، كما قررت حكومة بلادها مؤخرا إطلاق مفاوضات مع واشنطن بشأن شراء طائرات من طراز F-35.