أمريكا.. مقتل شخص وإصابة اثنين فى حادث طعن داخل مدرسة ثانوية

جدة - نرمين السيد - وقال قائد شرطة جاكسونفيل: "تم نقل قاصرين مصابين بجروح إلى المستشفى، توفى أحدهما فى وقت لاحق، بعد الهجوم على مدرسة "نورث سايد" الثانوية فى جاكسونفيل".

وأضاف"أن الهجوم بدا وكأنه عملية طعن باستخدام آلة حادة، ما تزال التحقيقات جارية، وأصيب أيضا أحد المدرسين لكنه لم يطعن".

وأكد يانييرو، أنه تم القبض على طالب مشتبه به، بعد وقت قصير من الهجوم الذى وقع حوالى الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد نهاية الحادث، رافضا الكشف عن الأسماء.

ويذكر أن الهجوم وقع بعد أيام فقط من بدء الدراسة فى المنطقة.