إيطاليا تؤكد استمرار دعمها للحوار الوطنى الشامل بالسودان

جدة - نرمين السيد - أكد سفير إيطاليا لدى السودان السفير جانلويجى فاسالو، استمرار بلاده فى دعم عملية الحوار الوطنى الشامل فى السودان، لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطى، مضيفا أن بلاده تقف دائما إلى جانب الشعب السودانى وتطلعاته، وتعمل على بناء علاقة متميزة مع السودان فى المجالات كافة.





جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيطالى برئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهورى اليوم، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان. وأشاد السفير الإيطالى بالتعاون الذى تجده السفارة الإيطالية من الحكومة والشعب السودانى، وتمكينها من أداء عملها بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى العلاقات المتطورة بين الخرطوم وروما فى مجالات التجارة والعلوم والبحوث، ومنوها إلى مساهمة بلاده بمبلغ خمسين ألف يورو لدعم المتأثرين بالسيول والفيضان فى السودان.

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