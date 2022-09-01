الأرجنتين.. 3 وفيات بمرض مجهول
كشفت وزارة الصحة الأرجنتينية عن وفاة 3 أشخاص بعد إصابتهم بالتهاب رئوي مجهول في ولاية توكومان غرب البلاد.
وقال وزير الصحة الارجنتينية لويس ميدينا رويز بأن 9 أشخاص من بينهم ثمانية أفراد من الطاقم الطبي الذي تعامل مع أحد المرضى في قسم العناية المركزة أصيبوا بمرض في الجهاز التنفسي توفي منهم ثلاثة أشخاص منذ يوم الاثنين. حسب موقع روسيا اليوم
واكد بأن الاختبارات جارية لمعرفة منشأ المرض، حيث تم نقل العينات الى المختبر المرجعي الوطني في معهد مالبران في العاصمة بوينس آيرس، الذي أكد أن الأعراض المشتركة لدى المرضى هي حدة في التنفس مع التهاب في الرئتين مشابه جدا لكوفيد لكن تم استبعاد كوفيد والإنفلونزا من النوعين أ و ب.
وأضاف أن مصدر المرض قد يكون عاملا معديا لكن دون استبعاد التلوث البيئي، وقال إن التحاليل تجري حاليا على المياه وأنظمة تكييف الهواء.
يشار الى أن الضحية الثالثة هي مريضة في السبعين من العمر كانت تتلقى العلاج بعد إجراء عملية جراحية لها في المستشفى الذي كان يضم الحالات الأخرى من أفراد الطاقم الطبي.
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