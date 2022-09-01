نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الحكومة: اعتراض الأردن على مطار تمناع الإسرائيلي أوقف الرحلات الجوية منه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير النقل وجيه عزايزة، اليوم الأربعاء، إن اعتراض الأردن على مطار “رامون” تمناع الإسرائيلي أوقف الرحلات الجوية الدولية منه. وأشار عزايزة، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن الأردن طرح “عطاء بقيمة 150 مليون لتطوير جسر الملك حسين”. بترا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة: اعتراض الأردن على مطار تمناع الإسرائيلي أوقف الرحلات الجوية منه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.