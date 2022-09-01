نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نائب أردني يسأل الحكومة عن مطار رامون ومطار الغور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج - هديل شهاب - وجه النائب ينال فريحات سؤالا للحكومة بخصوص مطار رامون ومطار الغور وهل يتعارض انشاء المطار الاسرائيلي مع اتفاقية وادي عربة وغير ذلك من بنود في سؤاله الذي حصلت عليه المدينة نيوز وتاليا نصه وصورة عنه :

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم

تحية طيبة وبعد

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء:

نص السؤال :

1- متى علمت الحكومة عن نية العدو الصهيوني إقامة مطار قرب مدينة العقبة وعلى مقربة من مطار الملك حسين، وكيف علمت بذلك ؟

2- هل صحيح أنه تم عقد عدة اجتماعات مشتركة مع العدو الصهيوني بخصوص بناء العدو لمطار ( رامون ) وضمت هذه الاجتماعات ممثلين عن وزارة الخارجية وسلطة منطقة العقبة وهيئة الطيران المدني والسفارة الصهيونية في الأردن وممثلين عن وزارة الخارجية الصهيونية والجهات المعنية بالطيران لدى العدو الصهيوني، وكم كان عدد اللقاءات التي عقدت، وما هي تواريخ انعقادها، وأين كان مكان انعقادها، وما هي نتائج هذه اللقاءات، مع تزويدي بمحاضر هذه اللقاءات وكل ما يتعلق بها من وثائق ؟

3- هل قامت الحكومة بمخاطبة العدو الصهيوني ورفض إقامة مطار رامون، وما آلية المخاطبات التي تمت، مع تزويدي بكل الوثائق الخاصة بذلك ؟

4- تزويدي بمحضر اجتماع لجنة النقل المشتركة بين الأردن والعدو الصهيوني والذي انعقد بتاريخ 23/1/2014 ؟

5- هل صحيح أن الحكومة سهلت دخول عمال أردنيين للعمل في شركات المقاولات التي عملت في بناء مطار ( رامون )؟

6- ما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة مع المنظمات والجهات الدولية المختصة لوقف العمل ببناء العدو الصهيوني لمطار رامون، وما أسباب فشلها في وقف بناء العدو للمطار ؟

7- لماذا لم تقم الحكومة بالشكوى لدى المحاكم الدولية المختصة لوقف بناء العدو الصهيوني لمطار رامون ؟

8- هل إقامة مطار رامون يخرق ويخالف اتفاقية وادي عربة سيئة الذكر ؟

9- هل إقامة مطار رامون يخرق ويخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني مثل ميثاق شيكاغو للطيران ؟

10- هل صحيح أن بعض منشآت المطار الصهيوني تنتهك الأراضي الأردنية ومقامة عليها ؟

11- هل صحيح أن عمليات الإقلاع والهبوط في المطار الصهيوني تنتهك المجال الجوي الأردني ؟

12- هل صحيح أن عمليات الملاحة الجوية في مطار الملك حسين ستتعرض لمخاطر وزيادة احتمالية وقوع الحوادث بسبب إقامة العدو الصهيوني لمطار ( رامون ) بالقرب منه ؟

13- هل تقدمت الحكومة بالشكوى لدى اتحاد النقل الجوي الدولي ( اياتا ) و منظمة الطيران المدني الدولى (إيكاو ) ، وماذا كانت نتائج ذلك؟

14- لماذا لم توقف الحكومة المجال الجوي الأردني في وجه شركات الطيران الصهيونية ردا على كافة الخروقات والانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها العدو الصهيوني بإقامته مطار ( رامون ) ؟

15- ما الذي تنوي الحكومة فعله أمام المخاطر الأمنية والإقتصادية والتعدي على السيادة الأردنية التي يشكلها مطار ( رامون ) ؟

16- هل صحيح أن العدو الصهيوني اعترض على إقامة الأردن لمطار في مناطق الأغوار، وماذا كانت أسباب الاعتراض، وماذا كان رد الحكومة، ولماذا أوقفت الحكومة تنفيذ مشروع إقامة مطار في منطقة الأغوار ؟

17- إجابتي عن كل ما طلبت بشكل مفصل وواضح ومعزز بالوثائق، مذكرا الحكومة أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد تم تعديله عام 2019 بما يسمح للنائب طلب الوثائق والأسماء في سؤاله النيابي، وبما يوجب على الحكومة تلبية ذلك في ردودها.؟