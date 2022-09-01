الدفاع التايوانية: 53 طائرة عسكرية صينية تخترق المجال الجوى‎‎ للجزيرة

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الدفاع التايوانية، بحسب صحيفة فوكس تايوان المحلية عبر موقعها الإلكترونى، إلى أن هناك 14 طائرة اخترقت الخط الوسطى بين الجزيرة والصين، موضحة أن هناك 10 طائرات مقاتلة من طراز شنيانج جيه -11 و4 قاذفات مقاتلة من طراز شيان جى إتش -7 حلّقت عبر الخط المتوسط لمضيق تايوان.
ووفقًا لبيانات الدفاع التايوانية، حلّقت 9 طائرات أخرى فى الجزء الجنوبى الغربى من منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية؛ من بينها طائرة حربية مضادة للغواصات من طراز "واى-8"، و5 طائرات مقاتلة من طراز شيان جى إتش -16 وطائرتين قاذفتين من طراز "إتش -6"، وطائرة من الجيل الثالث للإنذار المبكر والتحكم من طراز كى جى 500.
وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أنها سارعت بدوريات جوية وبحرية قتالية ونشرت أنظمة صواريخ دفاعية لتعقب الطائرات العسكرية الصينية.
وكثفت الصين مناوراتها العسكرية فى أوائل أغسطس الماضى عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايوان، التى وصفتها أنها تهدد سياسة الصين الواحدة.
يذكر أن الخط الوسطى الذى تلتزم به كل من الصين وتايوان كحدود غير رسمية فى العقود السابقة ليس له مكانة قانونية، وأكدت الصين عدة مرات من عام 2020 أن الخط لا وجود له.
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