وكالة الأدوية الأوروبية تجيز استخدام لقاحين ”ثنائى التكافؤ” مضادين لكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - أجازت وكالة الأدوية الأوروبية استخدام لقاحين "ثنائي التكافؤ" من تطوير شركتى "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"، مضادين لـ (كوفيد-19) والمعدلين لمكافحة السلالة المتحورة "أوميكرون".

وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الخميس/ - إن "اللقاحين ثنائى التكافؤ يستهدفان الفيروس الأصلي الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية في عام 2019 والمتغير BA.1 الناجم من المتحور أوميكرون".



وأضافت وكالة الأدوية - التي تتخذ من العاصمة الهولندية /أمستردام/ مقرًا لها - أن اللقاحين اللذين تم دعمهما للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق هما "أول لقاحات معززة مضادة لـ (كوفيد-19) معدلة موصى بها للموافقة عليها في الاتحاد الأوروبي".



وحرصت الدول الأوروبية على الحصول على الجيل الجديد من الجرعات حتى يتمكنوا من بدء حملات معززة قبل الزيادة المثيرة للقلق في عدد الإصابات بالمرض خلال الجزء الأخير من العام الجارى.