سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية تعرض المنطقة لعدم الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وقال المقداد على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن سوريا لن تصمت على تلك الاعتداءات الإسرائيلية، وسيدفع الإسرائيليون الثمن عاجلا أم آجلا.
وأشار إلى أن بلاده صمدت ولن تتراجع عن مواقفها، وعلى إسرائيل ألا تراهن أو تخطئ فى الحسابات وتتوهم أن سوريا ستغير من مواقفها.
يذكر أن الدفاع الجوى فى الجيش العربى السورى تصدى، أمس، لقصف إسرائيلى بالصواريخ استهدف نقاطا بريف دمشق، كما استهدف مطار حلب الدولى بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.
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