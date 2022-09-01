دورية أمريكية تضبط سفينة تحمل مخدرات فى خليج عمان

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، تمكنت قوات من القيادة المركزية الأمريكية، من ضبط سفينة تحمل مخدرات تقدر بـ 20 مليون دولار خلال دورية بخليج عمان، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
يشار إلى أنه فى يناير الماضى، احتجزت قوات البحرية البريطانية، سفينة مجهولة الجنسية فى خليج عمان تحمل مواد مخدرة يزيد وزنها عن الطن، وبقيمة 15 مليون جنيه إسترلينى.
وأشار البيان البريطانى حينها إلى أنه تم تدمير تلك المواد، مؤكدًا أن هذه العملية "منعت شحنة كبيرة من المخدرات من الوصول ربما إلى المملكة المتحدة، كما أنها حرمت مجرمين منظمين، عادة ما يكونون مرتبطين بتمويل الإرهاب، من التربح من هذه الشحنة".
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