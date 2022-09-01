العالم اليوم - مفاجأة مارسيلو وتبادلية برشلونة.. انتقالات اليوم الأخير

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة مارسيلو وتبادلية برشلونة.. انتقالات اليوم الأخير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 05:16 مساءً - 1 سبتمبر هو اليوم الأكثر "انشغالا" في عالم كرة القدم، فهو اليوم الأخير لانتقالات اللاعبين في أوروبا، حيث تسعى الأندية لحسم آخر الصفقات العالقة، ويدخل اللاعبين في حالة توتر، خوفا من عدم توقيع العقد "الحلم".

هذا الموسم، يشهد سوق الانتقالات حركة كبيرة، ولا زال الكثير منها متبقيا في اليوم الأخير، الذي سيسمح به بتوقيع صفقات بين الأندية، حتى الـ3 فجرا بتوقيت أوروبا المركزي.

ما هي أبرز الصفقات التي تمت في اليوم الأخير؟