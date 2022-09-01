لافروف: لسنا وحدنا ولن ينجح الغرب فى عزلنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف - خلال اجتماع فى معهد موسكو الحكومى للعلاقات الدولية، "لسنا وحدنا على الإطلاق فهم يحاولون عزلنا ولكن هذه المحاولات مقدر لها بالفشل"، مشيرا إلى أن العديد من الدول فى أوراسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا غير راضية تماما عن أوامر الغرب.

وتابع "لقد بدأوا يدركون جيدا القواعد التى يحاول الغرب فرضها على الجميع ويريدون المساواة فى السيادة بين الدول والتى يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة وبموجبها تفرض الاحترام والتنوع الثقافى والدينى للعالم الحديث".

وأضاف وزير الخارجية الروسى، أن 80% من الدول لم تنضم إلى العقوبات المعادية لروسيا رغم ما وصفه بـ"الضغوط والابتزاز والتهديدات".