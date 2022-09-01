الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة والقدس

جدة - نرمين السيد - وقال نادى الأسير الفلسطينى فى بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة فى مدن رام الله والبيرة وطولكرم وبيت لحم ونابلس والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون. جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، تشن يوميًا، حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الشبان الفلسطينيين فى مختلف المناطق الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة.

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